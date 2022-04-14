شكشك مشاركا في احتفالية «مبادرة لبنة»: من أهم المبادرات الوطنية في مجال التوظيف

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رفقة مديرو الإدارات العامة المختصة بالديوان، وبحضور بعض الموظفين من منتسبي “مبادرة لبنة”، في الاحتفالية التي أقامتها الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب؛ للاحتفاء بالموهبة والتفوق.

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، فإن الاحتفالية قد تم خلالها، اختيار مبادرة لبنة لاستقطاب أوائل خريجي الجامعات الليبية كأفضل مبادرة تتبنى المتفوقين والمواهب خلال عامي 2021 ، 2022.

وقال شكشك، خلال كلمته التي القاها بمناسبة تسلمه درع أفضل مبادرة، إنه يعتز ويفخر بنجاح مبادرة لبنة، مؤكدا أن هذه المبادرة قد القت بظلالها على عملية تحسين مخرجات عمل الديوان خلال السنوات الأخيرة.

وشدد على ضرورة استمرار هذه المبادرة، ومخاطبا المسؤولين عن عملية التوظيف في الجهات العامة باتباع هذا الأسلوب في سياسة التوظيف.

وجدير بالذكر، أن المبادرة قد لاقت استحسانا كبيرا من قبل المسؤولين والمهتمين الحاضرين للاحتفالية، مؤكدين بأنها من أهم المبادرات الوطنية في مجال التوظيف.