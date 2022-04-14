لامورغيزي وجوهانسون تزوران ليبيا وتونس في مايو المقبل

تواصل الدبلوماسية الأوروبية تنسيق التعاون مع السلطات الليبية فيما يتعلق بملف الهجرة غير القانونية عبر المتوسط، التي تعد ليبيا أرض عبورها من دول جنوب الصحراء إلى أوروبا، حيث أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية عزمها القيام بزيارة إلى ليبيا وتونس في شهر مايو المقبل.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، إن المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون، سترافقها في رحلة العمل هذه إلى ليبيا وتونس – وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأكدت لامورغيزي في إحاطة لها أمام البرلمان الإيطالي، أن “ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان اللتان نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت الوزيرة الإيطالية في إحاطتها أنها اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، على القيام بالزيارة المشتركة في مايو، لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتقارير إحصائية لمنظمات دولية، انخفضت تدفقات الهجرة غير القانونية عبر ليبيا، غير أن المنظومة الغربية لاتزال تضع نصب أعينها مراقبة نشاط الهجرة غير القانونية عبر المتوسط بالتعاون بين السلطات في ليبيا وتونس.

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