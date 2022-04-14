مؤسسة النفط: نعمل على إحلال الطاقات المتجددة تدريجيا بديلا عن «المصادر الأخرى»

أفادت المؤسسة الطنية للنفط، بأن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة هو أحد أهم أهداف المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المؤسسة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بغرض نشر الوعي بين الناس بأهمية استخدام الطاقات المتجددة والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات، وبرعاية من شركة توتال الفرنسية.

وتابعت المؤسسة، في بيانها، أن العمل جاري خلال هذه الأيام لتركيب منظومات للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في كل من: مستشفى بن جواد العام، وكلية تقنيات الطاقة باجخرة، وكلية الهندسة والنفط جالو، ومستشفى تساوة بوادي عتبة لتشغيل مصنع الأكسجين الطبي، ومستشفى غات العام لتشغيل مصنع الأكسجين الطبي.

ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لتوجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها لاستخدام الطاقات البديلة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من الموقع المميز لبلادنا في استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الوقود الأحفوري والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات قدر الأمكان.

وركبت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال فترة سابقة، وبرعاية من شركة ريبسول الإسبانية، منظومات للطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات في الرجبان والزنتان وفي مستشفى أوباري العام.

وتطمح المؤسسة الوطنية للنفط للتوسع في هذا المجال وإحلال الطاقات المتجددة تدريجيا بديلا عن مصادر الطاقة الأخرى في مواقعها وحقولها النفطية بالإضافة إلى مساهماتها لدعم المراكز التعليمية المتخصصة في هذا المجال لتكوين كوادر وطنية شابة ومؤهلة للخوض في هذا المجال الواعد والاستثمار في الطاقات البديلة النظيفة التي لا تنضب.