البعثة الأممية ترحب بالإفراج عن عدد من المحتجزين تعسفياً

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج مؤخراً عن كلٍ من فيصل قرقاب الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.

كما دعت البعثة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً. وأضافت أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان، حسب تغريدة للبعثة في صفحتها الرسمية.

وازدادت عمليات الاعتقال التعسفي مؤخراً في ليبيا، وكان للناشطين الحقوقيين والإعلاميين النصيب الأكبر منها، حيث تم اعتقال عدد منهم دون أي تهمة واضحة ومنعهم من التواصل مع محامين لهم، وإنكار اختطاف عدد منهم، كما حدث مؤخراً مع مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، الذي تم اختطافه من قبل قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي فرع سرت، دون أي معلومات عن مصيره حتى اللحظة.

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