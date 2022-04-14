العابد يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب

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وقع وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد مذكرة تعاون مع الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب.

وأوضح العابد أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير قدرات الباحثين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد وزير العمل أن المذكرة تهدف كذلك إلى استيعاب القـدرات الوطنيـة مـن المتفوقين والموهوبين.

أشار العابد إلى أن المذكرة تنص على توفيــر فرص عمل للخريجين المتفوقين الباحثيـن عـن العمـل.

وأضاف وزير العمل أن المذكرة تركز عـلـى الاهتمام بالمتفوقين والموهوبيـن وتطويرهـم. وإطـلاق برنامج تدريبي بالمجال التقني للباحثيـن عـن عمـل.