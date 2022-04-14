البعثة الأممية مرحبة بالإفراج عن قرقاب والقبلاوي: لابد من الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إنها ترحب بالإفراج مؤخراً عن كل من فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بإجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.

ودعت البعثة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً.

وتابعت البعثة:” يجب أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان”.

واختطفت مليشيا «قوة الردع» الخاصة، بقيادة عبدالرؤوف كاره، مطلع العام الجاري، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السابق “فيصل قرقاب”، بعد حصوله على حكم قضائي بالعودة لعمله السابق.

كما أصدر رئيس مركز شرطة جامعة طرابلس العميد سعد بوكراع، في نوفمبر من العام الماضي، أمر قبض في حق رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس محمد القبلاوي، بعد استلام شكوى ضد القبلاوي وآخرون بتهم خطف وتعذيب أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس.

وفي ذات السياق، أعلنت وسائل إعلام ليبية، مطلع الشهر الجاري، أنه جرى الإفراج عن أحد ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري في شرق البلاد.

وبحسب مصدر، فإن منصور عاطي أفرج عنه رسميًا بفضل وساطة قبيلته، بعد الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجر الكشف عنها.

وخُطف عاطي، ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي في إجدابيا مطلع يونيو 2021 بأيدي مجهولين، وفُتح تحقيق فور إعلان اختفائه.