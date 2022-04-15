إيريني: حققنا في 6355 سفينة ورصدنا 821 رحلة جوية مشبوهة خلال عامين

أعلنت عملية “إيريني” الأوروبية أنها حققت في 335 سفينة تجارية خلال مارس الماضي ونفذت 3 زيارات للسفن بعد موافقة طاقمها ورصدت 36 رحلة جوية مشبوهة وأصدرت 4 توصيات لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح موقع “ديفونس ويب” المتخصص في مجال الدفاع والأمن، أن عملية “إيريني” البحرية قامت خلال عامين بالتحقيق في 6355 سفينة، وفتشت 22 سفينة مشبوهة فيما رصدت 821 رحلة جوية مشبوهة، في إطار ولايتها المتمثلة في ضمان تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ولفت الموقع الأفريقي إلى أن “إيريني” صادرت شحنة واحدة غير قانونية – وقود الطائرات – مع إيقاف تشغيل بعض الطائرات العسكرية على الأقل في ليبيا، وقال إن العملية وبالإضافة إلى مهامها البحرية، تراقب بانتظام أنشطة النقل لـ16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية بالإضافة إلى 25 مطارا ومهبطا.

وأضاف”ديفونس ويب” أن قيادة “إيريني” أرسلت حتى الآن، 36 تقريرا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، وأشار معظمها إلى الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط، فيما أصدرت لوكالات إنفاذ القانون 63 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 51 منها.