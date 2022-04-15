الشؤون الاجتماعية: إحالة 38 ألف قيد من متأخرات يناير وفبراير ومارس

العنوان – طرابلس

قال مدير التواصل والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود إن الوزارة أحالت 38 ألف قيد من متأخرات شهر يناير وفبراير ومارس للعام الحالي.

وأضاف مسعود في تصريحات صحفية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على صرف مستحقات أشهر أبريل ومايو ويونيو.

ولفت مدير التواصل والإعلام في الوزارة أنه سيتم صرف مستحقات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر قبل عيد الفطر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تعهد بصرف تسعة أشهر من منحة الزوجة والأولاد قبل شهر رمضان، ومن ثم أعلن عن صرف ثلاثة أشهر قبل رمضان وثلاثة أشهر اخرى قبل منتصف رمضان، والثلاثة الأخيرة قبل عيد الفطر.