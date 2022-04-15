المنفي يعد بتذليل الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع ممثلي 62 فرعاً بلدياً بالمنطقة الشرقية، الصعوبات التي تعترض طريق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما نوقش خلال اللقاء الذي عُقد الخميس بالعاصمة طرابلس، الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وأكد المنفي العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، لافتاً إلى أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

وأشار ممثلو الفروع البلدية من جانبهم إلى استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة، الذي يُمهّد الطريق للسلام وصولاً لإجراء الانتخابات.

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