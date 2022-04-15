المنفي يلتقي رؤساء الفروع البلدية عن المنطقة الشرقية لبحث المشاكل والصعوبات

العنوان – طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عدداً من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن عدد 62 فرعاً بلدياً بالمنطقة الشرقية.

ويهدف اللقاء في مقر المجلس الرئسي في العاصمة طرابلس لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

وناقش اللقاء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وأكد المنفي على العمل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.