عون: نأسف لعدم إشراكنا في إعداد خطة الدبيبة لتطوير قطاع النفط

أعرب وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، عن أسفه لعدم إشراكه في إعداد خطة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتطوير قطاع النفط.

وقال عون، في تصريحات صحفية:” الوزارة لم يُذكر اسمها في الخطة رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين، خاصة ما يتعلق بالأمور المالية والإشراف الفني”.

وتابع عون:” أرحب بأي دعم لقطاع النفط والغاز شرط أن يكون تحت إشراف ومراقبة الوزارة، وفق القوانين المنظمة للقطاع”.

وأعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في وقت سابق، عن إطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع النفط والغاز في احتفالية لم يحضرها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير النفط بحكومته محمد عون.

وقال الدبيبة: أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة تعنى بأوضاع قطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه، ونهدف إلى زيادة معدلات إنتاج النفط إلى مليون و400 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري”.

ولفت الدبيبة إلى أن اللجنة تضم وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط والخدمة المدنية والمؤسسة الوطنية للنفط وكل الشركات التابعة لها، متابعا:” اعتمدنا توصيات اللجنة بتخصيص ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتمكنها من زيادة الإنتاج ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع، ونسعى لزيادة إنتاج النفط للمساهمة في تغطية العجز العالمي”.