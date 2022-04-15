المالية تعلن إحالة 6 مليار دلاور إلى حسابها في المركزي من الإيرادات النفطية

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أنه تم الخميس إحالة مبلغ 6 مليار دولار إلى حساب وزاره المالية فـي مصرف ليبيا المركزي مـن الإيرادات النفطية ومشتقاتها عـن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذا المبلغ يأتي في سبيل تغطية الإنفاق الحكومي.

وأكدت الوزرة أن الإنفاق متمثل فـي الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم الـمحروقات.

وذكرت أن الإنفاق يتمثل كذلك في أعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج بما يكفل خدمة المـواطـن بما يغطي جميع ربوع ليبيا.