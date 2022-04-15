القضاء السويسري يباشر النظر في دعوى جنائية تتعلق بتهريب الوقود من ليبيا

باشر القضاء السويسري النظر في دعوى جنائية للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب، عبر الضلوع في النهب، في إطار التحقيقات بشأن شبكة ليبية هربت وقوداً يعتقد أن الشركة السويسرية كولمار غروب اشترته منها.

ولفت مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس، إلى أن القضية تتعلق بشبكة لتهريب الديزل عن طريق البحر عبر نهبه من مصافي نفط ليبية بين عامي 2014 و 2015، مشيراً إلى أنه تلقى بين مايو ويونيو من العام 2020 بلاغاً من منظمة حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسيل الأموال، يشيران إلى سياق متطابق.

وفي مارس 2020 اتهمت منظمتان غير حكوميتان سويسريتان شركة كولمار غروب بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و 2015 مع شبكة ليبية تنشط في مجال تهريب الوقود، كما أنه في نوفمبر من العام نفسه أمر مكتب المدعي العام الاتحادي بفتح قضية جنائية ضد مجهولين، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب.

وبحسب منظمة ترايل إنترناشيونال غير الحكومية، فإن الشركة تلقت أكثر من 50 ألف طن من وقود الديزل بين عامي 2014 و 2015 من مصفاة الزاوية النفطية، وفق ما نقله موقع إندبندنت.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيانٍ لها، عن تمديد العقوبات المفروضة على ثلاثة ليبيين في مالطا، بتهم تهريب الوقود والمخدرات وزعزعة الاستقرار في ليبيا.

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