بلدية بنغازي : مبنى الكاتدرائية إرث تاريخي وسنتخذ الإجراءات القانونية حيال أي تغيير

بنغازي 14 أبريل 2022 (وال)- نفت بلدية بنغازي شائعات تحويل مبنى كاتدرائية بنغازي إلى مسجد، مؤكدة أنه ضمن المباني المُتعاقد على ترميمهما.

وأكدت البلدية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحداث أي تغييرات في مبنى الكاتدرائية مشيرة إلى أن هذا المبنى يعد من الإرث التاريخي للمدينة.

وقالت البلدية في بيانها إنها تعمل دائماً على الحِفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي مرت بها عبر جميع العصور التاريخية وفي كافة عُهود الحُكم المُختلفة، وأنها تضع ضمن برامج عملها ترميم المباني التاريخية باعتبارها إرثاً تاريخياً للمدينة.

وأوضحت البلدية أنه خلال الفترة الماضية انتهت من ترميم العديد من المباني التاريخية منها منارة بنغازي والمجلس التشريعي البرقاوي سابقاً وبيت الثقافة “حوش الكيخيا “، مؤكدة بأن مبنى الكاتدرائية وقصر المنار يأتي ضمن المباني المُتعاقد على ترميمهما عن طريق جهاز تنمية وتطوير المُدن بالشكل المعماري الأصلي دون تغيير طرازهما المعماري بواسطة شركات إيطالية مُتخصصة.

وأهبت بلدية بنغازي بكافة المواطنين التعاون بشأن الحفاظ على جميع المباني التاريخية، وبالتالي الحفاظ على هوية المدينة. (وال)

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