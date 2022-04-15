بن عطية: الوطن يحتاج جهود صادقة مضنية لوحدة البلاد

قال حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، إن الوضع مأساوي كارثي، وكل يوم تنهار حجرة من حجرات جدار المجتمع، وأثر التهاوي واضح في ضيق النفوس والضجر والألم اليومي والعراك والخصومة والكراهية والبغض المنتشر والاستفزاز والعناد والصراع.

وتابع قائلًا على فيسبوك: “تهاوي سريع في تماسك المجتمع، وسقوط حر في الارتقاء بالخدمات الأساسية، وتفكك مؤسسات الدولة و الصراع الى حد الاستهتار..الوطن يحتاج جهود صادقة مضنية لوحدة البلاد، وليست دعايات هوليود الإعلام المخادع، وليست مجرد صورة تنكرية في حفل عشاء درامي ملئ بدموع الشفقة المزعومة”.