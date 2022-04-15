الرقابة على الأغذية ينفي ما أشيع عن ظهور نتائج فحص عينات شوكولاتة “كيندر”

العنوان – طرابلس

نفى مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات ما أشيع عن ظهور نتائج فحص عينات شوكولاتة “كيندر” التي أخذها المركز للتأكد من خلوها من التلوث ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضح الزيات في تصريحات صحفية أن إصدارات معينة من الشوكولاتة صادرة عن المنشأ بلجيكا هي التي يشتبه في تلوثها.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أعلن الأحد اتخاذ سلسلة من الإجراءات بخصوص ما تم تداوله عن تلوث منتج شوكولاتة كندر ببكتيريا السالمونيلا.

وقال المركز في بيان له، إن مكتب الرقابة الداخلية أصدر تعليمات عاجلة لفروع المركز لمباشرة الإجراءات الرقابية، للتأكد من خلو السوق المحلية من هذه التشغيلات.

وأوضح أن فروع المركز بالبطنان وفرع بنغازي وفرع مصراتة وفرع الخمس وفرع طرابلس وفرع زوارة أخذت عينات من هذا المنتج بشكل عشوائي.

وحسب البيان، من المقرر إدخال هذه العينات للمعامل التابعة لمختبرات المركز، للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري.

وأصيب حوالي 57 شخصاً في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم كيندر سربرايز.