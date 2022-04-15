لتعليم التطرف.. الدبيبة يمنح الغرياني إذنًا لإنشاء مدارس “دينية”

منح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، المفتي المعزول الصادق الغرياني إذنًا بقرار رسمي رقمه 709 لإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

الغرياني، وبحسب مصدر خاص بقناتنا، وضع قرار الدبيبة موضع التنفيذ ويوجه بإنشاء المدارس الدينية للتعليم الابتدائي والثانوي بمختلف البلديات المستهدفة.

وأشار المصدر، إلى أن قرار الدبيبة استند في صيغته على القانون 3/2015 الصادر عن المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته والذي رفضت حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج التعامل به أو منح إذنا لإنشاء هذه المدارس.