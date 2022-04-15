الصليب الأحمر: معاناة لا حصر لها للقطاع الزراعي في ليبيا لهذه الأسباب

ليبيا – تطرق تقرير ميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر لمعاناة أصحاب المزارع في ليبيا ومنهم علي إبراهيم من قرية العوينية في جنوب غرب العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى جفاف أراضي هذه المزارع العامرة بأشجار التين واللوز الجافة والعنب المحترقة ناقلا عن إبراهيم قوله:”ها أنتم تشاهدون هيكلا مثقوبا ومفككا لخزان مياه على بعد أمتار قليلة وفقدت كل شيء وأضطررت إلى البدء من الصفر”.

وتابع إبراهيم قائلا:”اعتدت أن أمتلك الماشية لكنني أضطررت إلى الإقلاع عن تربية الحيوانات بعد هذه السنوات القاسية إذ لا يمكنني تحمل إطعام المواشي وسقيها فالمراعي عطشت بسبب التصحر والجفاف وأنا أشعر بالاكتئاب” فيما أوضح التقرير إن مأزق إبراهيم مشابه لمآزق العديد من مزارعي العوينية.

وأضاف التقرير إن هؤلاء المزارعين يعتمدون على زراعة محاصيل القمح والشعير والفواكه واللوز لتحقيق دخل لهم لأن الزراعة الإنتاجية المستدامة واحدة من أقوى الأدوات للقضاء على الفقر المدقع إلا أن الصراع يقوض جهود المزارعين مثل إبراهيم الذي تخلى عن مزرعته.

وبين التقرير إن أوان إنقاذ ما تبقى من مزرعة إبراهيم التي ازدهرت ذات يوم بعد 7 سنوات من النزوح قد فات في وقت فاقمت فيه آثار تغير المناخ المشكلة فيما قال إبراهيم:”بدأت زراعة الأشجار كما لو كنت في سنتي الزراعية الأولى ولكن مع 3 سنوات متتالية من الجفاف لم تنمو الأشجار أو تتفتح بسبب الطقس القاسي”.

وأكد التقرير إن التضاريس الوعرة لقرية العوينية الجبلية تجعل من غير الممكن للمزارعين حفر الآبار في حين تم تدمير خزانات المياه الوحيدة التي كان المزارعون يعتمدون عليها في حالات الطوارئ في مواسم الجفاف خلال القتال العنيف الذي شهدته القرية في العام 2011.

وأوضح التقرير إن إبراهيم شأنه شأن العديد من المزارعين الآخرين لا يستطيع شراء المياه لمزرعته ومنزله لأنها ستكون باهظة الثمن فيما لا يمكنه الاعتماد على مياه الأمطار أيضا لأن موسمها لم يشهد هطول الكثير منها في وقت يعرض فيه تغير المناخ ليبيا لظواهر مناخية شديدة.

وأضاف التقرير إن هذه الظواهر تتمثل بعواصف رملية وترابية متزايدة وأكثر شدة وجفاف وارتفاع بدرجات الحرارة فيما أدت سنوات الصراع المتجدد لإضعاف قدرة البلاد على التكيف مع تحويل الموارد اللازمة للتخفيف من مخاطر المناخ للتعامل مع العواقب القصيرة والطويلة الأجل لصراع طال أمده.

ونقل التقرير عن جلال القاضي من مركز مصراتة للبحوث الزراعية إعرابه عن مخاوفه من خطر نقص الموارد فضلا عن قوله:”بالكاد كان لدينا هطول للأمطار بين أكتوبر من العام 2020 وذات الشهر من العام 2021 فالأيام القليلة الممطرة الغزيرة طوال تلك الفترة لم تكن كافية أو جيدة للزراعة”.

وقال القاضي:”كثافة هطول الأمطار لمدة 4 أو 5 أيام فقط تترك برك المياه التي تتبخر بسرعة دون اختراق التربة والتداعيات بدأت بالفعل في الظهور في الأسواق المحلية يمكن رؤية الصدمة في أسعار زيت الزيتون على سبيل المثال التي تضاعفت 3 مرات خلال العامين الماضيين”.

وتابع القاضي بالقول:”الارتفاع جاء بسبب انخفاض الإنتاج المتأثر بانخفاض هطول الأمطار ويجب استثمار المزيد من الموارد بشكل عاجل في الأراضي الصالحة للزراعة” فيما واصل التقرير بالإشارة إلى عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة بجامعة مصراتة.

وأضاف التقرير إن هذا العمل يهدف لتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة المتضررة من النزاع أو استضافة النازحين بمدينة مصراتة من تحسين إنتاجهم الغذائي إلى بيئة أمن اقتصادي مستقرة وفرص مستدامة لكسب العيش على المدى الطويل ومساعدة المزارعين في الحصول على خدمات زراعية فعالة.

وتابع التقرير إن هذه الخدمات تشمل تحليل التربة ومراقبة خصوبتها والدعم الفني للزراعة والسماح بتدريب المهندسين على التحليل وتقديم المشورة بشأن الخصوبة فيما قال القاضي إن تغير المناخ يتطلب استعدادا كبيرا من الجميع ويجب التركيز على توعية الناس بخطر هذه القضية.

وبين التقرير إن ليبيا ذات أراض صحراوية في المقام الأول فأقل من 2% من أراضيها صالحة للزراعة يتخلى المزيد من المزارعين عن مزارعهم وسط ندرة الموارد المائية في وقت تعد فيه الغلات الزراعية البعلية منخفضة للغاية بسبب الجفاف.

وأضاف التقرير إن شدة هطول الأمطار غالبا ما تتسبب في حدوث فيضانات على الطرق والشوارع داخل مراكز المدن من حين لآخر ما يعني خسائر في الأرواح والمحاصيل وأضرار اقتصادية كبيرة منها تلف أو تدمير البنية التحتية لنظام صرف المياه في ليبيا المتضرر أصلا بسبب الصراع.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الفيضانات قد تؤدي لارتفاع في معدل تآكل السواحل ما يؤثر على البنية التحتية على طول الساحل وزيادة تسرب المياه المالحة ما يؤثر على إنتاجية المياه الجوفية والتربة في وقت تنصف فيه ليبيا على الصعيد العالمي من بين الدول الأقل استعدادا لمخاطر المناخ.

وأضاف التقرير إن الصراع يعرض البلاد لتقلب المناخ وانخفاض القدرة على التكيف وزيادة آثار الأخطار الطبيعية على الإنتاج الزراعي ناقلا عن البنك الدولي تأكيده إن محدودية موارد المياه المتجددة والجفاف وسوء التربة تحد بشدة من الإنتاج ما يعني استيراد نحو 75% من الغذاء المطلوب لتلبية الاحتياجات المحلية.

ترجمة المرصد – خاص

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