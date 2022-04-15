النعّاس: هدف أمريكا تكبيد روسيا أكبر الخسائر في أوكرانيا انتقاما لهزيمتها في أفغانستان على يد طالبان

قال محمد النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان على أنه محلل عسكري، أن الصراع المرعب فى أوكرانيا مستمر بين طرفين غير متكافئين، ويستمر تدمير البنى التحتية في أوكرانيا، وصارت خسائرها تقترب بسرعة من الترليون دولار.

وأضاف النعاس في تدوينة عبر فيسبوك، أن الغرب مستمر فى تأجيج هذا الصراع الدامى تحت ستار الوقوف مع أوكرانيا (الديمقراطية) وضد روسيا (الدكتاتورية).

ورأى أن “الهدف هو تكبيد روسيا أكبر خسائر ممكنة انتقاما لهزيمتهم فى أفغانستان، ولكن، يبقى الخاسر الأكبر هو الشعب الأوكرانى الذى سوف يحتاج إلى زمن ليس بالقصير لكى يقف على قدميه من جديد” على حد قوله.

وفي رده على أحد المتسائلين عن علاقة أفغانستان بذلك، قال: “أمريكا انتقمت من الاتحاد السوفياتى عندما غزا أفغانستان وذلك بتزويد المجاهدين بما يحتاجونه من السلاح والعتاد حتى هزموا الجيش السوفياتى وانسحب من أفغانستان”.

وتابع: “وعندما غزت أمريكا وحلفاؤها أفغانستان كان للكى جى بى الروسية نشاط فعال فى تزويد مقاتلى طالبان بما يحتاجونه من سلاح وعتاد ومعلومات استطلاعية واستخبارية مكنت طالبان من مقاومة الأمريكان وهزيمتهم هزيمة منكرة كلنا شاهدناها”.

واستكمل النعاس: “الآن تنتهز أمريكا وحلفاؤها الفرصة للانتقام من روسيا فى أوكرانيا مرة أخرى ولكن الروس هذه المرة يتصرفون بدهاء وحذر حيث يشنون حرب استنزاف ضد القوات الأوكرانية تعتمد بصورة رئيسية على تدمير البنى التحتية العسكرية والاقتصادية بطريقة الضرب عن بعد وبطريقة اهجم وانسحب… إلخ”.