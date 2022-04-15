ديفينس ويب: تقدم لعمليات إيريني في ليبيا خلال عامين

ليبيا – تحدث تقرير إخباري عن مجمل العمليات التي قامت بها عملية “إيريني” التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط خلال عامين.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ديفينس ويب” الجنوب إفريقي وتابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد قيام العملية بالتحقيق مع أكثر من 6 آلاف و200 سفينة وتفتيش 22 سفينة مشبوهة بالتماشي مع تفويضها بضمان دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف التقرير إن “إيريني” صادرت شحنة واحدة غير قانونية من وقود الطائرات مع إيقاف تشغيل طائرات عسكرية في ليبيا، مؤكدًا إن المهام البحرية للعملية لا تمنع قيامها بمراقبة السفن وأنشطة النقل في 16 من الموانئ والمنشآت النفطية فضلا عن 25 مطارًا ومهبطًا.

وبين التقرير إن قيادة العملية أرسلت حتى الآن 35 تقريرًا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تم تشكيلها للإشراف على الانتهاكات أو تلك المحتملة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بدعم من قبل 24 دولة أوروبية توفر السفن والطائرات والأفراد.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية