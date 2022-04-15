التكبالي: الخطوات الأخيرة لدخول حكومة الاستقرار إلى العاصمة

أكد علي التكبالي عضو مجلس النواب، أن الحكومة الليبية ستدخل إلى العاصمة الليبية طرابلس عقب إنجاز الخطوات الأخيرة.

وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏الخطوات الأخيرة لدخول حكومة الاستقرار إلى العاصمة”.

وتابع:” نرجو من الجميع التحلي بالعقل، ومساعدة هذه الحكومة لعلها تقدم خدماتها للمواطنين بطريقة أفضل.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اجتمع في وقت سابق، بقادة كتائب مصراتة ومن بينهم محمد الحصان آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي، ومختار الجحاوي آمر قوة مكافحة الإرهاب.

كما التقى باشاغا أيضا، عدداً من القادة الميدانين لمدينة مصراتة، وهم مصطفى الأشلم والتهامي الجطلاوي ومحمد بن عزي وأيمن غري ومحمد اغليو.