التوقيع على قرار إيفاد أكثر من 4 الاف طالب من الأوائل للدراسة في الخارج

قام أمس الخميس وزيري التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب بالتوقيع على قرار بإيفاد أربعة آلاف وسبعة وتسعون (4097) طالبا وطالبة (الاوائل) تابعين لمؤسسات التعليم التقني والفني لإستكمال دراستهم العليا بالخارج.

واقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مدراء الادارات والمكاتب، وأولياء أمور الطلبة الأوائل والمتفوقين

في كلمة له هنأ وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو الطلبة الأوائل متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والبحثية، وأن تعود دراستهم العليا بالنفع على دولتهم ليبيا.