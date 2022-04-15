المكتب الصحي بسفارة ليبيا بتونس يغلق أبوابه أمام مرضى الأورام

لليوم الثامن على التوالي المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس يغلق ابوابه امام مرضى الاورام والذين هم في حالة علاج مستمر على نفقة وزارة الصحة.

واكد مرافقي المرضى انهم ومنذ الخميس الماضي اعلنت شركة اريج الدولية انها ابلغت المصحات التي يتواجد بها المرضى الليبيين بإيقاف تقديم الخدمة الطبية لهم بحجة ان وزارة الصحة ماطلت في دفع مستحقاتها المالية منذ فترة طويلة.

عقب ذلك المكتب الصحي بالسفارة اغلق ابوابه امام مرافقي المرضى الذين يقومون بالمراجعة الادارية داخل المكتب الصحي.

وأشار أحد مرافقي المرضى لبوابة افريقيا الاخبارية ان المصحة التي يتواجد بها والده ابلغته ان عليه دفع مقابل الخدمات الطبية نقدا على حسابه او ان يقوم بإخراج مريضه خارج المصحة دون النظر الى حالته الصحية الصعبة.