الأرصاد: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء متقلبة على غالبية مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على الدواخل والجنوب, وبداية تكاثر السحب على بعض المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة أفضل السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحلية، بينما تكون الرياح شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى 55 كم/س على بعض المناطق الساحلية مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتكون على الدواخل شمالية غربية معتدلة السرعة, تتحول السبت إلى شمالية غربية على بقية مناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و28 درجة مئوية و 31 و35 درجة على سرت وبني وليد وأبو نجيم وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من السبت على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق، بينما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة حيث تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، تتحول تدريجيا السبت على مناطق الخليج إلى غربية فشمالية غربية وبقية مناطق الأحد مع تحسن في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 26 و 33 درجة مئوية وما بين 20 و 23 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاعًا السبت وتنخفض الأحد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق , تتحول السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و 39 درجة مئوية وتسجل على غدامس 27 درجة وتسجل انخفاضًا السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية تتحول الأحد تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا الأحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية