قشوط: مصير الحكومتين يحدده تقرير يرفعه آمر غرفة العمليات التركية في معيتيقه إلى قياداته

استبعد المحلل السياسي محمد قشوط دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طرابلس قبل السماح له من قبل تركيا.

وقال قشوط في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الحديث عن دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طـرابـلـس يوم السبت أو في ليلة 27 من رمضان بات مدعاة لسخرية ويزيد من تضاؤل شعبيته أكثر ما تضاءلت بعدما فشل في استلام السلطة منذ تكليفه قبل 45 يوما، وهو الذي قال أنصاره وسار مجلس النواب وراءهم و أعتقد حتى قيادة الـجـيـش بأنه رجل المنطقة الغربية القوي.

وأضاف: “صارحو أنفسكم بالحقيقة لأنها أفضل من الأوهام وقولو بأن مصير الحكومتين يحدده تقرير يرفعه آمر غرفة العمليات الرئيسية التركية في معيتيقة إلى قياداته في أنقرة، ثم يقرر أردوغان بما أنه المقاول الذي منح حرية التصرف في لـيبيـا مَن الجهة التي ستبقى ومن التي سترحل”.