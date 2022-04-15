«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الغربي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الشرقي نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و4 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة كليا بالسحب مع سقوط أمطار على أماكن متفرقة من الساحل تتخللها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و35 عقدة، ويوم الغد بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و4.00 أمتار.

– البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ظهر الغد.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.