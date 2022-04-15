مختار: حكومة الدبيبة صوتت ضد روسيا بمجلس الأمن لترجيح كفتها سياسيا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن الداخل الليبي يرى أن الغرب المتمثل في واشنطن بالدرجة الأولى هو من يرجح الكفة السياسية لمن أراد”.

وأضاف، في تصريحات صحفية:” تأييدنا للغرب بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو من باب المجاملة للموقف الغربي، وهو مرتبط بمسألة ترجيح الكفة لأحد الأطراف”.

وشدد على أن الانقسام السياسي وغياب الرؤية الواحدة وحالة الاستقطاب تجعل من ليبيا لا تعمل وفق محيطها والانتماء العربي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قد صوت على مشروع قرار بمجلس الأمن ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، مطلع الشهر الجاري.

وخرج مندوب حكومة الوحدة المؤقتة لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، وقتها، ليرد على الانتقادات الموجهة إليه بعد التصويت لصالح طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان الدولي.

واستعان السني في رده عبر “تويتر” بآية قرآنية: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

وقال: “في هذا الشهر المبارك أشكر كل من ساندنا ودعمنا خلال فترة غيابنا بسبب مرض الوالدَين والحمد الله على شفائهما”، وأردف: “من لا يخشى الحقائق -لا يخشى الأكاذيب- والقافلة تسير”.