أجواء متقلبة ورياح ترابية هذا اليوم

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أجواء متقلبة تشهدها ليبيا اليوم الجمعة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجيا ناحية الوسط والمناطق الشرقية.

وقالت الأرصاد، إن سرعة الرياح تصل اليوم لأكثر من 50 كلم في الساعة، وتتسبب الرياح في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

وأضافت، أن البحر مضطرب اليوم على الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج إلى (4) أمتار .

وذكرت الأرصاد، أن من المتوقع وصول كتلة هوائية باردة على المناطق الغربية بداية هذا اليوم حيت تسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا مع تكاثر السحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ويشمل الانخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم الغد.