الرقابة على الأغذية ينفي إعلانه عن نتائج مخبرية جديدة لعينات شوكولاتة كندر

فند مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الأخبار المتداولة والتي تشير إلى أن المركز صرح أو أظهر أي نتائج مخبرية حيال العينات المسحوبة من السوق الليبي من منتج شوكولاتة كندر .

وأضاف المركز أنه سبق ونوه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ببيان كتابي أوضح فيه الإجراءات المتخذة بشأن المنتج، كما أن الإصابات الملوثة تقتصر على تشغيلات معينة صادرة من بلد منشأهُ بمصنع الشركة ببلجيكا.

وأشار المركز إلى قيامه بالتواصل مع الجهات المناظرة و ذات العلاقة سواء داخليًا أو خارجيًا وأصدر تعليماته بمسح السوق الليبي بسحبه عينات من منتجات العلامة التجارية كندر وإحالتها لمختبرات المركز والتأكد من خلوها من الإصابة البكتيرية ومن التشغيلات وبلد المنشأ المنوه عليه، و رفع السقف الرقابي على المنافذ بالتأكد من خلو المنتجات الموردة من التشغيلات و المصنع المُنشأ .

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