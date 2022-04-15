«المكلف بوزارة اقتصاد الدبيبة» يتفقد السوق الرئيسي للخضروات والفواكه بجنزور

تفقد وزير الاقتصاد و التجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد”، فجر اليوم الجمعة، سوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور.

وقال العابد، أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل بالسوق وأيضاً انسياب تداول السلع بانتظام.

كما طمأن الوزير، العاملين بالسوق بدعم حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأسواق المركزية للسلع والخضروات وتداولها لكي تكون متوفرة للمواطن بجودة وسعر في متناول الجميع مع إفادة التجار، بأنه في كل موسم يحدث إقبال وطلب وترتفع على أثرها في البداية الأسعار وتنخفض تدريجيا بعدها بأيام قليلة.

وكشف الوزير المكلف، أن هذا السوق يغطي جميع الأسواق في ليبيا وهو سوق لتجارة الجملة، مضيفاً حيال سعر السلع بأنهم يبيعون بأقل الحد الأقصى المقرر من قبل وزارة الاقتصاد في قرارها الخاص بضبط الأسعار .

وفي ختام زيارته، طمأن العابد المواطنين بتوفر السلع بوفرة وأن الأسعار في متناول الجميع.