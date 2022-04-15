بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 15 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 15 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء متقلبة على أغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة علي (الدواخل والجنوب), وتبدأ السحب بالتكاثر بداية من اليوم علي بعض المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الساحلية.

الرياح: شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها أحيانا إلى ( 55 ) كم/س على بعض المناطق الساحلية هذا الصباح مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتكون على دواخل شمالية غربية معتدلة السرعة, تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية على باقي مناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(22-28)مْ, وتكون اليوم مابين (31 – 35) مْ على سرت – بني وليد وابونجيم, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً من مساء هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة حيت تصل سرعتها أحيانا إلى ( 60 ) كم/س خاصة هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول تدريجي يوم الغد على مناطق الخليج إلى غربية فشمالية غربية وباقي مناطق يوم الأحد مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(26- 33)مْ، ومابين (20- 23) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق , تتحول يوم الغد إلي شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن فى الرؤية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-39)مْ وتسجل علي غدامس (27)مْ . وتسجل انخفاض يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الأحد تدريجي إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(41- 44)مْ وتسجل انخفاض يوم الأحد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:38)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:36).