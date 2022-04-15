عميد نالوت يطلع “خالد مازن” على العراقيل الأمنية والخدمية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة “خالد مازن” اجتماعا بمكتبه أمس الخميس مع عميد بلدية نالوت “عبدالوهاب الحجام”.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة في تدوينة عبر “فيسبوك” أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع الأمنية داخل بلدية نالوت، والجهود التي تبذلها مديرية الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في حفظ الأمن داخل المدينة.

واستمع مازن لشروح وملاحظات وافية من قبل عميد البلدية حول المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية من النواحي الأمنية والخدمية والحلول التي يجب اتخاذها لحلحلة هذه المشاكل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.