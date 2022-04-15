أردوغان: قواتنا سطرت الملاحم في العديد من الأماكن منها ليبيا

ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده المسلحة سطرت الملاحم في العديد من الأماكن منها ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء أردوغان بجنود بلاده في ولاية هكاري خلال مشاركته إياهم إفطارهم الرمضاني وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وأكد أن عمليات القوات المسلحة التركية داخل البلاد وخارجها تصون البلاد مما وصفها بـ”السيناريوهات العالمية القذرة”.

وقال: “عناصرنا البرية والجوية والبحرية سطرت الملاحم في العديد من الأماكن، من سوريا إلى ليبيا، ومن العراق إلى قره باغ، ومن البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر إيجة، ونحن فخورون بهذه الإنجازات التي حققناها، بالطبع، لم نصل إلى هذه النقطة بهذه السهولة”.

وتابع: “لقد أصبح جيشنا مصدر ثقة وأمل ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضًا لمئات الملايين من الأصدقاء والإخوة الذين يعيشون في جغرافية واسعة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية