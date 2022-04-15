ليبيا.. ضمن مشاورات مصرية مالطية حول الأوضاع في المنطقة

بحث السفير المصري لدى فاليتا خالد أنيس، خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة إيان بورج؛ تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعرج السفير المصري على استضافة بلاده اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، في حين أكد بورج على دور القاهرة منطقة المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي، وفق ما نقله موقع “المصري اليوم”.

جديرٌ بالذكر أن مشاورات ليبية برعاية أممية انطلقت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ من أجل التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية إضافة إلى تعديل القوانين الانتخابية.

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