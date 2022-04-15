 آراء متباينة حول مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية ببنغازي – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، مطلع الأسبوع الماضي على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي.

وأكد القطراني خلال لقاء عقده مع الدكتور مراد بن حريز مدير عام مستشفى الجمهورية. على ضرورة استكمال المستشفى الذي كان وجهة مواطني المنطقة الشرقية لعدة عقود.

وحرصاً من القطراني للاطلاع على كافة التفاصيل تم تحديد موعد آخر للقاء توسعي وتفصيلي بالشركة المنفذة للمشروع.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول إذا ما تنجح حكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في إعادة بناء المستشفى.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و“تويتر”. يقول: “عقب اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، على آخر مستجدات مشروع إنشاء مستشفى الجمهورية بنغازي. هل تنجح حكومته في إعادة بناء المستشفى وعودة العمل فيه؟”.

آراء متباينة

الآراء كانت متباينة بين متوقع لبناء المستشفى وعودته للعمل وبين من يؤكد فشل الحكومة في ذلك.

تساءل المشارك، محمد عون، إذا ما كان مصرف الجمهورية قد وفر السيولة لزبائنه خلال شهر رمضان؟ خاصة في غلاء المعيشة. أم أنه يغط في نوم عميق؟. وأضاف المشارك: “اذا لم يفعل ماذا ينتظر ارحل يا دبيبة”. على حد وصفه.

في حين توقع المشارك، Riad Elhouni عدم قدرة الحكومة على إعادة بناء مستشفى الجمهورية. وشاركه ذات الرأي المشارك، سيمون بوليفار.

أما المشارك، منصف الكريمي، وجه كلامه لنائب رئيس الحكومة قائلا: “يا قطراني نحن نريد مرتبات من شهر9. حتى الآن.. الشركات المتعثرة كالأشغال العامة درنة التابعة لوزرة الإسكان والتعمير دون روات”.

بينما قال المشارك كمال العرفي، متهكما: “والله هذا ما أيصير منا شي ما قطرن حتي شارع في الأبيار”.

وعود كاذبة

أما المشاركين، انيس بودجاجة، ومحمد الدباشه المالكى، وعطيه احميد المغربي، كانت آرائهم متماثلة مؤكدين فشل الحكومة في إعادة بناء المستشفى.

وقال المشارك، Jumaa H Agoub بشكل ساخر: “وين الثني يضع حجر الأساس امتاعه”.

وتوقع المشارك، سعد أبوظهير، فشل الحكومة قائلا: “تزمر مش تنجح.. على أساس مش كان في الحكومات السابقة؟، على حد وصفه.

وفي ذات الرأي قال المشارك، السنوسي الشلماني: “لا.. لأن كل الحكومات وعودها كاذبة”، على حد تعبيره.

ضرورة استلام الحكومة لمقراتها

وقال المشارك، Abdalslam Mdakesh : “ما لم تستلم الحكومة الليبية مقراتها أو تباشر عملها من سرت تبقى جميع الأعمال معلقة”.

من جانبه توقع المشارك، الرحال العقوري، نجاح الحكومة لافتا إلى أنن أموال ليبيا كثيرة والشعب بسيط وأحلامه بسيطة.

وقال المشارك، عبدالسلام المنصوري، “لا طبعاً مثله مثل مشروع أنشاء مقر المؤسسة الوطنية للنفط في برقة. لا توجد مصادر تمويل مثل المصرف المركزي ومؤسسة استثمار كلها تم نقلها إلى طرابلس بعد 69م”.

العمل يحتاج رجال صادقين

أما المشارك، محمد الجراري الجراري، توقع فشل الحكومة مرجئا ذلك إلى عدم وجود دولة حقيقية.. حيث قال: “لا ..لأنه ما فيش جمهورية نين تقعد لها مستشفى”.

بينما قال المشارك، Arhoma Agoriy :”نسئل الله له العون.. الشعب لو جبتله الجنه يذمك”.

قال المشارك، محمود صالح: “ينجح لو تم إقفال العيادات الخاصة”.. في حين قال المشارك، فرج الشيخي الشيخي: “ليبيا فيها أموال تبني البلاد كاملة ليس مستشفى فقط.. العمل يحتاج رجال صادقين”.