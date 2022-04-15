الارصاد: كتلة هوائية باردة وامطار متفرقة وانخفاض للحرارة بدءا من الغد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 15/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي يتحرك تدريجياً ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية يؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى اكثر من ( 50 ) كم / س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً مع إرتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

ووفقا للتقرير يكون البحر مضطرب اليوم علي الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج الي (4) أمتار .

ومن المتوقع بحسب التقرير وصول كتلة هوائية باردة بمشيئة الله على المناطق الغربية بداية هذا اليوم حيت تسجل درجات الحرارة إنخفاض تدريجي مع تكاثر السحب وإحتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ويشمل الإنخفاض في درجات الحرارة تدريجيا مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء يوم الغد. والله اعلـــــم.