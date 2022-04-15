الشكري: حكومة الدبيبة أصرت على عرقلة المسار العسكري

قال الدكتور صلاح الدين الشكري، مستشار القوات المسلحة العربية الليبية، إن الإعلان الصادر من اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بيان واضح في حد ذاته كون لجنة “5+5” هي الإنجاز الحقيقي على الأرض لأنها زحزحت الكثير من المشاكل الأمنية والعسكرية على الأرض.

واستدرك الشكري في مداخلته ببرنامج “حصة مغاربية”، عبر قناة “الغد”، بأن هذا العمل العسكري كان وسيظل يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة في العاصمة طرابلس من قبل من يتولى شؤون تلك الحكومة.

ولفت الشكري إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة أصرت في كل تصرفاتها خلال السنة ونيف مدة بقائها في السلطة، على عرقلة المسار العسكري الذي يمثل الحل الشامل في ليبيا، والذي هو أساس أي استقرار في البلاد.

وأكد الشكري ضرورة مغادرة حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن الارتهان للمليشيات الإرهابية، أدى إلى أن تقوم بكل هذه الأعمال، رغم أن انسحابها من المشهد كان يمكن أن يكتب لها في سجلها الوطني.