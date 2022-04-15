بويصير يفتح النار على المخابرات المصرية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

هاجم المحلل السياسي الليبي المقيم في الوليات المتحدة الأمريكية، محمد بويصير، المخابرات المصرية، متهما إياها بالتدخل في الشأن الليبي.

وقال بويصير في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك: ” شكلوا جيش وجابوله ضابط متقاعد وسيطروا به على نصف البلاد” على حد تعبيره.

وأضاف بويصير متهكما: “حبايبنا.. إخواننا الأفاضل شايلين الحمل علينا الحمد لله”.

واتهم بويصير “المخابرات المصرية بتجنيد رئيس مجلس النواب لافتا أنهم أصبحوا يصيغون ما يشاؤون وهو يحولها لقرارات” على حد قوله.

وقال بويصير إن “المخابرات المصرية جعلت رئيس مجلس النواب يطالبها باحتلال ليبيا علنا من القاهرة”. وفق بويصير.

وتابع: “التقطوا “مشتاق” للمنصب وكونوا حكومة ووضعوه رئيسا لها”.. وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وقال بويصير: “الأن يفصلون لكم دستورا على مقاسكم، حاجة ملمومة يعنى” وفق تعبيره.

وبتهكم قال بويصير: “يحمونكم من الانتخابات لأنها نتيجة التدخلات الخارجية وممكن تجيب أمراض معدية”.

وأوضح بوصير أن المخابرات المصرية تتولى الأعمال من حدودها مع ليبيا حتى سرت، وفق تعبيره، مضيفا: “حتى أكلكم وخضاركم أصبحوا هم من يوفره لكم ولأطفالكم”.

واتهم بويصير مصر باستغلال الخزان المائي المشترك في العوينات.. مرجعا السبب “لأن نهركم العظيم ممكن بدل ما يجيب ماء يطوروه ويجيب عرق سوس”.

وقال بويصير ساخرا: “خلال فتره قصيرة حتكونوا ضمن مسؤوليات البيه مدير أمن مطروح!.. يعنى جمايل من الشمال واليمين، ماشاء الله، لا أعرف كيف يمكن أن تردوها لهم”.