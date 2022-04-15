ليبيا الان

بن عطية: الانقسام في المنطقة الغربية حاد جدا وعدواني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، الأوضاع في المنطقة الغربية بـ”الانقسام الحاد”، داعيا الجميع للتصالح.

وقال بن عطية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المنطقة الغربية وبالتأكيد بعض المناطق الأخرى بحاجة إلى صلح وتصالح ومصالحة بداخلها فيما بينها”.
وأضاف أن الانقسام حاد جدا وعدواني للأسف وينكره البعض.
ولفت إلى أن الصراع والخلاف والتشتت في المنطقة الغربية معروف بتفاصيله لكل الشعب الليبي، لا توجد قيادة متفق عليها ولا زعامات شعبية يرتضيها الناس”.

وتابع:” هذا الحال لن يقودنا إلا إلى مزيد من التمزق والتشظي، ولا تخدعوا أنفسكم، مشكلتنا بداخلنا”.

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الانقسام المنطقة الغربية بن عطية حاد عدواني

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صحيفة الساعة 24

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