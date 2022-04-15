البعثة الأممية تدعو للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا

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دعت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا. وأعلنت ترحيبها بالإفراج مؤخرا عن عدد من الشخصيات.

وقالت البعثة، “نرحب بالإفراج مؤخرا عن كل من السيد فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، والسيد محمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، والسيد منصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بإجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة”.

وأضافت، “ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا”. وأضافت، “يجب أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان”.