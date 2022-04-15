تحذيرات من تحويل ليبيا لمنطقة صراع دولي في المستقبل

ليبيا – أكد القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا عثمان بركة أن ليبيا ليست صاحبة قرار سياسي مستقل في الوقت الراهن، خاصة في ظل غياب السيادة فيها، محذرًا من تحويلها لمنطقة صراع دولي في المستقبل.

بركة وبشأن مواقف حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتأييدها المطلق للموقف الغربي ضد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال: “السلوك اللامسؤول من طرف حكومة الدبيبة أو حكومة باشاآغا لا يرتقي لمستوى دائرة اهتمام الكبار”.

وأضاف: “معروف مبررات سلوكهما وقرارهما، وهو بحث الدبيبة عن البقاء في المنصب، وسعى باشاغا من أجل الوصول له، وكلاهما يقدم الخدمة والولاء وبراهين الطاعة”.

وتابع بركة : “الحقيقة اليوم أصبحت جلية، بأن واشنطن هي من أعطت الإذن بضرب ليبيا، وما فعله الناتو في عام 2011 لن يجني ثماره إلا الجانب الأمريكي فقط، حيث أنها تسعى لعدم عودة روسيا للمياه الدافئة أو وجودها بالقرب من أوروبا”.

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