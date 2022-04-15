مازن يبحث مع عميد بلدية نالوت الأوضاع الأمنية داخل البلدية

ناقش وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد مازن خلال اجتماع بمكتبه مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام الأوضاع الأمنية داخل البلدية والجهود التي تبذلها مديرية الأمن والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في حفظ الأمن داخل المدينة.

كما استمع مازن لشروح وملاحظات وافية من قبل عميد البلدية حول المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية من النواحي الأمنية والخدمية والحلول التي يجب اتخاذها لحلحلة هذه المشاكل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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