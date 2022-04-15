ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 April, 2022

رحب القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان بالإفراج عن عدد من الليبيين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي قبل أشهر.

وأشار أرودمان، في تغريدة له عبر الحساب الرسمي للسفارة على موقع تويتر، إلى ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن حقوق الإنسان مهمة للولايات المتحدة في علاقاتها الثنائية مع ليبيا.

وبحسب ما نقله أوردمان؛ فإن بلينكن شدد على ضرورة أنه لا يجوز احتجاز أي شخص بشكل تعسفي في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت بالإفراج عن كلٍّ من الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب ورئيس الاتحاد العام للطلاب محمد القبلاوي إلى جانب رئيس جمعية الهلال الأحمر بإجدابيا منصور عاطي، بعد أن احتجزوا بشكل غير قانوني.