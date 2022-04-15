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العامة للكهرباء تعلن عن استمرار تزويد محولات المحطات الأرضية بالزيت في سبها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت الشركة العامة للكهرباء باستمرار أعمال حملة تزويد محولات المحطات الأرضية بزيت المحولات في مدينة سبها وضواحيها.
الشركة بينت في بيان مقتضب أن فرقة دائرة التركيبات بإدارة توزيع المنطقة الجنوبية بدأت الحملة في سبها في 20 مارس الماضي وذلك وفق خطة مبرمجة تشمل كل مناطق الجنوب، وأن الحملة تستهدف المحافظة على مكونات الشبكة العامة للكهرباء من التلف والأعطال.
هذا وأضافت شركة الكهرباء مئات الميغاوات إلى الشبكة العمومية ضمن استعدادات الشركة لفصل الصيف.

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قناة ليبيا

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