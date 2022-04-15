الوطنية للنفط تؤكد استمرارها في إحلال الطاقات المتجددة بحقولها ومواقعها النفطية

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة يعتبر من أحد أهم أهداف المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي بغرض نشر الوعي بين الناس بأهمية استخدام الطاقات المتجددة.. والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات، وبرعاية من شركة توتال الفرنسية.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تستمر في تركيب منظومات للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء في كل مستشفى بن جواد العام.. وكلية تقنيات الطاقة باجخرة، وكلية الهندسة والنفط جالو.. ومستشفى تساوة بوادي عتبة لتشغيل مصنع الأكسجين الطبي، ومستشفى غات العام لتشغيل مصنع الأكسجين الطبي.

ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لتوجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها لاستخدام الطاقات البديلة النظيفة.. لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من الموقع المميز لبلادنا في استخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الوقود الأحفوري.. والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات قدر الإمكان.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت خلال الفترة السابقة بتركيب منظومات للطاقة الشمسية في الرجبان والزنتان.. ومستشفى أوباري العام وذلك برعاية شركة ريبسول الإسبانية.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تطمح للتوسع في مجال إحلال الطاقات المتجددة تدريجيا بديلا عن مصادر الطاقة الأخرى في مواقعها وحقولها النفطية.. بالإضافة إلى مساهماتها لدعم المراكز التعليمية المتخصصة في هذا المجال لتكوين كوادر وطنية شابة ومؤهلة.. للخوض في هذا المجال الواعد والاستثمار في الطاقات البديلة النظيفة التي لا تنضب.