الزايدي: لابد من كسر المؤامرة وإطلاق مشروعات بناء ليبيا الجديدة

قال رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي:” نجدد القول أن الليبيين يعوون جيدا طبيعة الصراع وأدواته وأطرافه مهما حاول المرجفون والدجالون توجيه أنظار الناس إلى غير ما هو واقع.

وأضاف الزايدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” بعد عقد ويزيد يستمر عصيان الليبيين ورفضهم للمؤامرة، ورغم الثمن الذي دفعوه من أرواحهم وأموالهم ورغم حجم الآلام التي يعانوها، إلا أنهم يزدادون ثقة في أنفسهم بأنهم منتصرون على الأعداء وأعوانهم بإذن الله العلي العظيم”.

وتابع:” أدعوكم ونفسي على التحلي بالصبر ، و عدم السماح لداء الوهم من التسلل إلى النفوس فهو الصورة الأخرى للجبن والخوف نتيجته الانهيار والإحباط والانكسار”.

واستطرد:” وأدعوكم ونفسي إلى الوحدة حول الهدف الأسمى وهو كسر المؤامرة ومحو أثارها، وإطلاق مشروعات بناء ليبيا الجديدة على أساس الاستقلال التام للقرار الليبي والمساواة بين الليبيين وقهر الفساد والقضاء على الفاسدين”.

وواصل الزايدي قائلا:” في هذه الأيام المباركة من شهر الصيام، وفي ذكرى عدوان الغرب الهمجي على طرابلس وبنغازي عام 86 19، نستمطر أشابيب الرحمة على الشهداء الأبرار ، وندعو الله أن يتقبلهم مع الأنبياء والصديقين، ونتضرع إليه أن يخفف عنا معاناتنا وأن ينصرنا على القوم الفاسقين”.