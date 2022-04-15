تخصيص قطعة أرض بجنزور لإنشاء مستودع نفطي متكامل

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة منح قطعة أرض ببلدية جنزور للشروع في إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس، بطاقة تخزينية احتياطية تصل إلى 600 مليون لتر.

وأوضحت شركة البريقة أن المشروع المزمع تنفيذه سيعمل على إنشاء نقطة تسلّم بحرية لجميع المنتجات النفطية وإقامة خزانات لتخزين وقود الديزل و البنزين وزيت الوقود الثقيل و الكيروسين ووقود الطيران، بالإضافة إلى خزانات تخزين الغاز المسال و تركيب دوار غاز تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف أسطوانة يوميًا، تزداد بحسب تنامي الطلب.

وأضافت الشركة أن المشروع سيُغطي 48% من احتياج منطقة طرابلس الكبرى بما يعادل 34% من إجمالي متطلبات البلاد من المحروقات اليومية.

وتسعى شركة البريقة إلى تسويق وتوزيع النفط لتغطية الطلب المحلي المتزايد على المحروقات عبر إنشاء عدد من المستودعات ومنظومات ضخ الغاز المسال في أكثر من مدينة على مستوى أنحاء البلاد بالكامل.

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