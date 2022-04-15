مليشيا الإرهابي “الفار” تلقي القبض على عميد بلدية زلطن

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر أن عناصر من قوة ما يعرف بالبحث الجنائي بمدينة الزاوية قاموا بالقبض على عميد بلدية زلطن عمر صالح الصغير.

وأوضحت المصادر أن عملية القبض على عميد بلدية زلطن جاءت بعد شكوى من أحد المواطنين .

وأطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي حملة استنكار للقبض على عميد البلدية على الرغم من الخدمات التي قدمها. مشيرين إلى أن ما حدث وشاية تم استغلالها لأهداف أخرى .

وقوة ما يعرف بالبحث الجنائي بمدينة الزاوية هي مجموعة ميليشياوية لكنها تتبع وزارة الداخلية ويقوم بإمرتها محمد بحرون المعروف بالفار، وهو مطلوب سابق للنائب العام في قضايا تتعلق بالاتجار في البشر والإرهاب.

المليشياوي الفار

ويعد الفار أحد أبرز الوجوه المليشياوية في الغرب لتورطه في العديد من الجرائم. ومؤخرا دخل في حرب شوارع مع مليشيات مدينة العجيلات في إطار حرب النفوذ والصراع على السيطرة.

وهاجمت مليشيا “الفار” التابعة لمدينة الزاوية والمقربة من الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”. مدينة العجيلات واشتبكت مع مليشيا محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” والتابعة لمدينة العجيلات.

و”الفار” متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك عينته وزارة الداخلية بحكومة فايز السراج السابقة رئيسا للبحث الجنائي بمدينة الزاوية.

ويقود “الفار” أكبر مليشيات مدينة الزاوية، ويتهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم “داعش” قبل انهياره في صبراتة. وهو المطلوب رقم 6 في قضية تحمل رقم 131 لعام 2017/إرهاب، المنظورة لدى النائب العام.

ويتولى “الفار”، منذ مطلع 2017، تأمين الطريق الساحلي بتكليف من السراج عقب الهجوم المسلح على تمركزات الحرس الرئاسي غربي الزاوية.