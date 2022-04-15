نائب السفير الأمريكي: يجب وقف الاعتقال التعسفي في ليبيا

أشاد نائب السفير الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان بإطلاق سراح عدد من المعتقلين قسريا.

وأشار أوردمان عبر صفحة السفارة على موقع “تويتر”، إلى ترحيب البعثة الأممية بالإفراج مؤخرًا عن فيصل قرقاب ، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات ، ومحمد القبلاوي ، رئيس الاتحاد العام للطلاب ، ومنصور عاطي ، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا.

وقال أوردمان: “ترحب الولايات المتحدة بالإفراج عن العديد من الليبيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، كما أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على أن حقوق الإنسان مهمة للولايات المتحدة في علاقاتنا الثنائية، ويجب ألا يُعتقل أي شخص بشكل تعسفي في ليبيا”.