البعثة الأممية تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإفراج مؤخرًا عن كل من فيصل قرقاب الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.

البعثة الأممية دعت عبر مكتبها الإعلامي إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.

وطالبت البعثة بأن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون، بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

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